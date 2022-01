Netflix verwijdert Birds of Prey en 33 andere titels

Deze bekende Nederlan­ders kregen in januari 2022 een baby

Voor Famke Louise, rapper Boef en meer BN’ers is het jaar goed begonnen: in januari 2022 kregen zij er een nieuw gezinslid bij. Ook DJ Wef bracht in de eerste maand van het jaar babynieuws naar buiten, in de lente verwacht zij haar tweede kindje. Hieronder lees je welke BN’ers nog meer een baby kregen óf deze maand aankondigden in verwachting te zijn.

28 januari