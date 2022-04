Netflix verwijdert Costa!, de laatste Hunger Games-film en 72 andere titels

Costa!

Deze week verdwijnt de serie Costa! van Netflix. De serie is het vervolg op de populaire film Costa! uit 2001. De serie gaat over de proppers van de beste club in Salou. Op 28 april komt de nieuwe film Costa!! uit. Dit verhaal speelt zich af op dezelfde locatie, alleen dan jaren later. Alleen Katja Schuurman keert terug en het is nu aan de dochter van haar personage om de Spaanse kust te verkennen.