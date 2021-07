Netflix verwijdert Onze Jongens in Miami en 10 andere titels

update Eddy Zoëy nieuwe presenta­tor Ranking the stars, Paul de Leeuw baalt maar wenst hem succes

2 juli Eddy Zoëy (54) is de nieuwe presentator van het RTL 5-programma Ranking the stars, dat voorheen jarenlang onlosmakelijk was verbonden aan Paul de Leeuw. Die vindt het jammer dat hij de show niet meer kan presenteren, maar wenst Zoëy alle succes, laat zijn manager aan deze site weten.