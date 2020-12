Netflix weigert kijker steeds te zeggen dat The Crown fictie is

Interview Martijn Koning: ‘Pas na zeven jaar durfde ik mijn ouders uit te nodigen voor een show’

5 december Na zijn oudejaarsconference werd Martijn Koning bedolven onder de kritiek. Heel veel lieve reacties kreeg hij na een ontroerend optreden met zijn zieke vader in talkshow De Vooravond. Wie is deze cabaretier die al jaren goed is voor volle zalen en een graag geziene gast is in talkshows? ,,Mensen vonden me óf grappig, óf irritant.’’