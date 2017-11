'Neus van Janet Jackson staat op instorten'

,,Het lijkt erop dat de neus is ingezakt", reageert hij tegen Page Six. ,,Dat is waarschijnlijk het gevolg van meerdere operaties waardoor het kraakbeen is beschadigd." De 51-jarige zangeres heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze enkele keren onder het mes is gegaan. Zo liet ze haar reukorgaan voor de eerste keer aanpassen toen ze net 16 jaar was.