New York Times: Optreden Jeangu Macrooy een Black Lives Matter-moment

Jeangu Macrooy heeft met de boodschap van zijn lied Birth of age de New York Times gehaald. ‘De Nederlandse songfestivalinzending bevatte een Black Lives Matter-moment’, kopt de Amerikaanse krant. Alex Marshall, de auteur van het stuk, zegt het ‘geweldig’ te vinden dat de zanger zich in zijn nummer over de kwestie buigt.

Het nummer Birth of a new age kent verschillende Surinaamse elementen: er wordt in de tekst verwezen naar de tijd van de slavernij, en de veerkracht van zwarte mensen, en er zit een bekende Surinaamse uitdrukking in (Yu no man broko mi: je kan me niet breken). Ook de clip van Birth of a new age zit bomvol verwijzingen naar de Surinaamse cultuur. Zo worden er in de clip verschillende winti-rituelen zoals ‘wassi’s’ (rituele reinigingen) uitgevoerd.

Hoewel Macrooy gisteravond genoegen moest nemen met een 23ste plek, is de boodschap van zijn lied reden genoeg voor The New York Times om er een stuk aan te wijden. De auteur van het artikel, journalist Alex Marshall, is lovend over de invulling van het lied. ‘Eurovisiesongfestival staat bekend om liedjes die een standpunt innemen over sociale of politieke kwesties. In 1971 zong de Duitse Katja Ebstein Diese Welt, een pro-milieu-track die radicaal was voor die tijd’, aldus Marshall.

In het artikel haalt Marshall enkele passages uit Macrooys lied aan. Hij vervolgt: ‘Het is dus geweldig om te zien dat Macrooy die trend voortzet.’ Marshall doelt daarmee op de dood van de Amerikaanse George Floyd en de daaropvolgende heropleving van de Black Lives Matter-beweging wereldwijd.

Na de lancering van het lied Birth of a new age circuleerden er allerlei grappen online. Zo werd ‘yu no man broki mi’ vertaald naar ‘you don’t want broccoli’. Macrooy kon er om lachen, maar wel tot op zekere hoogte, zo legde hij eerder aan deze site uit. ,,De tekst Yu no man broko mi betekent Je kunt mij niet breken. Dat komt bij mij van heel diep, het betekent veel voor me. Ik hoop wel dat die lading bij mensen overkomt.’

