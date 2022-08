Nick & Simon bevestigen soloplannen na geruchten over breuk

Pianist Wibi Soerjadi krijgt hoge koninklij­ke onderschei­ding

Pianist Wibi Soerjadi heeft zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Eerder werd de pianist al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

30 juli