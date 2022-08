Nick en Simon solo: ‘Ze kiezen voor hun passie, niet voor meer beroemdheid’

Met video Bibi Breijman durfde niet naar buiten na affaire Waylon: ‘Bang dat er foto’s werden gemaakt’

Bibi Breijman (31) durfde niet meer naar buiten nadat publiekelijk bekend werd dat haar partner Waylon haar had bedrogen. Dat zegt de vlogger vandaag in een video op YouTube, waarin ze bijzonder openhartig is over die roerige periode. ,,Je denkt bij alles: ze gaan een foto van me maken en doorsturen naar een juicechannel.”

14:49