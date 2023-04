Nick Schilder komt met eerste solotour: ‘Terug naar jeugdliefde’

Met video Pechmag­neet Olga Commandeur mag tóch door in reisshow RTL, maar nieuwe ellende wacht

Een grimmige noodsituatie in Brazilië heeft Nederland in beweging-ster Olga Commandeur en haar man Frank onverwachts geluk gebracht in de RTL 4-show Race across the world. Het gefrustreerde stel gooide na een reeks tegenslagen bijna de handdoek in de ring, maar mocht na een ingreep van de makers toch door. De vraag is of ze daar blij mee moeten zijn.