Nicky stelt nieuwe Miss Nederland voor en Leonie heeft dikke lippen

Netflix verrast met Big Bang Theory en The Fresh Prince of Bel-Air

11:25 Vierkante oogjes verzekerd, dankzij Netflix. De streamingsdienst verrast vandaag door elf seizoenen van The Big Bang Theory en alle zes seizoenen van The Fresh Prince of Bel-Air op het platform te zetten. Over de twee topseries werd al langer gespeculeerd, maar vandaag verraste Netflix door ze allebei online te zetten.