Nicolaes Maes: de meesterlijke leerling van Rembrandt

Ruben Nicolai vindt dat De Mol zijn zus aan RTL moet uitlenen voor Oh, wat een jaar!

16 oktober John de Mol zou zijn zus Linda moeten toestaan om alleen Oh, wat een jaar! nog voor haar oude werkgever RTL te maken. Volgens Ruben Nicolai, die ook in het programma te zien is als teamcaptain, is dat de enige oplossing in het getrouwtrek om de show tussen RTL en Talpa.