Nicolas Cage wil na vier dagen scheiden omdat echtgenote strafblad en drankprobleem heeft

Volgens de Amerikaanse showbizzwebsite The Blast is Cage behoorlijk geschrokken van de criminele geschiedenis van zijn kersverse vrouw. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Erika Koike in 2008 en 2011 werd veroordeeld wegens rijden onder invloed. In dat laatste jaar wees een blaastest uit dat ze drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed had. In 2008 en 2001 kreeg ze niet alleen torenhoge geldboetes. Ook moest ze, na een paar dagen celstraf, verplicht naar een cursus voor alcoholisten. Haar drankproblemen bleken acht jaar geleden zo ernstig dat ze zich twee keer per week moest melden in een verslavingskliniek en voor langere tijd een alcoholslot in haar auto kreeg.

Koike liep vorig jaar in Las Vegas weer tegen de lamp. Wederom werd ze aangehouden met een flinke slok op. Vorige week moest ze zich voor die overtreding melden bij een rechtbank. Het ging toen om een inhoudelijke zitting waarbij ook Nicolas Cage aanwezig was. In het gerechtshof maakten de twee voortdurend ruzie, zo blijkt uit een filmpje dat van de twee werd gemaakt. Ook zou het stel, aldus The Blast, een ‘beschonken indruk’ hebben gemaakt en Cage in de wandelgangen tegen haar hebben geroepen ‘je had een drugsdealer al vriend'. De rechter doet waarschijnlijk in juni uitspraak in haar zaak.

Mishandeling

Uit andere rechtbankstukken blijkt verder dat Koike jaren geleden een heftige vechtscheiding doormaakte na een huwelijk vol huiselijk geweld. Zo werd ze in 2006 gearresteerd omdat ze haar toenmalige echtgenote had geslagen. Tot een rechtszaak kwam het nooit wegens gebrek aan bewijs. In 2016 werd Koike, die in het dagelijks leven visagiste is, aangeklaagd door een buurvrouw die haar beschuldigde van mishandeling. Koike zou haar op een parkeerplaats vol in het gezicht hebben willen slaan. Dat lukte net niet, omdat een aanwezige kennis erger wist te voorkomen. Of Koike in dit geval werd veroordeeld, is onbekend.

Nicolas en Erika, die ongeveer een jaar een relatie hadden, trouwden afgelopen zaterdag in het diepste geheim. Volgens rechtbankpapieren die Entertainment Tonight in handen heeft, diende de acteur woensdag het verzoek in voor een nietigverklaring van het huwelijk. Hij heeft daarbij aangegeven dat als dat niet mogelijk is, hij een officiële scheiding in gang wil zetten. Cage heeft nog niet geageerd op de ophef. Koike evenmin.