Nicolette gaat nog blonder en Posjes liggen dubbel om roast Humberto

Reese Wither­spoon in roze bikini: 'Legally Blonde 3 komt er'

16:47 Er komt een derde deel van de populaire Amerikaanse filmkomedie Legally Blonde. Hoofdrolspeelster Reese Witherspoon kruipt opnieuw in de huid van de blonde advocate Elle Woods. ,,Het is waar. Legally Blonde 3'', laat ze weten bij een filmpje waarin ze op een blauw luchtbed in een zwembad drijft in haar iconische roze glitterbikini.