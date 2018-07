Tino Martin laat gebit bleken en Tim Hofman krijgt het warm van graffiti

Chaos in Temptation-vil­la neemt toe: Niels noemt zijn Rosanna 'respect­loos varken'

13:52 Met de rentree van verleiders Zwanetta en Alex Maas is de onrust in de Temptation Island VIPS-villa alleen maar toegenomen. Gisteravond was het weer raak tijdens het tweede kampvuur. Niels kreeg confronterende beelden van zijn vriendin Rosanna te zien, waarna pittige woorden volgde. ,,Respectloos varken, fuck off. Ze is niks waard, nog geen fucking twee cent.”