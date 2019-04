Nicolette jaagt man stuipen op het lijf, Bridget geeft showtje weg

Tv-programma’s verliezen het van zomerse temperatu­ren

11:47 Waar normaal op vrijdagavond veel mensen voor de buis zitten, was dat gisteravond anders. Door het zomerweer zochten veel mensen de buitenlucht op. En dat is goed te zien aan de kijkcijfers. The Voice Kids moest het doen met ‘slechts’ 1,3 miljoen kijkers. Ook het Achtuurjournaal was beduidend minder in trek: daar keken iets meer dan 1,4 miljoen mensen naar.