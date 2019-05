Nicolette Kluijver na twee weken weer online: Digitale detox geslaagd

Vlogster Dee in tranen: Iemand trok midden op straat mijn broek naar beneden

4 mei Vlogster Demira van der Zeeuw (21), beter bekend als Dee, is naar eigen zeggen midden op straat aangevallen tijdens koningsnacht. Een onbekende jongen kneep in haar billen en trok vervolgens haar broek naar beneden, vertelt de ex-vriendin van Enzo Knol emotioneel in haar weekvlog. ,,Het klinkt misschien heel erg preuts, maar mensen moeten gewoon van je afblijven.’’