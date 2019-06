Nicolette van Dam met Timor Steffens in nieuwe romcom

Yolanthe Sneijder-Cabau, Edwin Jonker en Victoria Koblenko spelen de hoofdrollen in F*ck de liefde. Ook Bo Maerten en Maurits Delchot krijgen een rol in de bioscoopfilm waarin verschillende liefdesverhalen samenkomen, maakte producent AM Pictures eerder bekend.



De regie van F*ck de Liefde is in handen van Lodewijk van Lelyveld (GTST) en Appie Boudellah. Het scenario is geschreven door Shariff Nasr, Mustafa Boudellah en Appie Boudellah.



De film is in oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.