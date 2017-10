Nicolette wordt begluurd, Winston is een motormuis

Winston erop uit

Het is zondag, het weer is goed en de motor van Winston Gerschtanowitz is glad gepoetst. De SBS-presentator schrijft dan ook: ,,Vandaag lijkt me de ideale dag voor ritje met mijn witte vriend." Of zijn vrouw Renate gezellig achterop kruipt op het racemonster wordt niet duidelijk.

Vandaag lijkt me de ideale dag voor ritje met mijn witte vriend😎😎😎🏍🏍🏍🏍🏍 Een foto die is geplaatst door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 15 Oct 2017 om 0:13 PDT

Froukje heeft kater

Froukje de Both heeft een vriendinnenweekend in Maastricht. En met de dames onder elkaar is er tijd voor een goed feestje en een extra drankje. Dat merkt Froukje de volgende dag: ,,Voel nu wel de nasleep van gisteren", schrijft ze met waarschijnlijk een flinke kater.

Wat waren we uit! Voel nu wel de nasleep van gisteren☺️ #maastricht #girlstrip Een foto die is geplaatst door Froukjedeboth (@froukjedeboth) op 15 Oct 2017 om 0:18 PDT

Rik doet filosofisch

Met een stoet hardlopers voor de deur schiet Net 5-presentator Rik van de Westelaken in een filosofische modus. De sportievelingen laten hem beseffen dat hij wel echt moet bewegen. ,,Vandaag herinneren 45.000 mensen mij eraan dat als je met beide benen op de grond blijft staan, je niet ver komt.."

Vandaag herinneren 45-duizend mensen mij eraan dat als je met beide benen op de grond blijft staan, je niet ver komt... Een foto die is geplaatst door Rik van de Westelaken (@rik_van_de_westelaken) op 15 Oct 2017 om 1:09 PDT

Pip is weer terug

Actrice Pip Pellens is er twee weken tussenuit geweest. De blondine is met haar vriend Pim Wessels naar het Indonesische eiland Bali geweest. Ze heeft zich daar flink uitgeleefd en is wezen surfen en duiken. Dat zorgde wel voor een enkele blauwe plek, maar Pip vond het zelf heerlijk.

Bali, je was heerlijk! Nu weer tijd voor Nederland. Heb dit temperatuurtje wel gemist, hoor 🤗 #bruises #diving #surfing @pim_wessels #bali Een foto die is geplaatst door Pip Pellens (@pippellens) op 14 Oct 2017 om 23:25 PDT

Nicolette wordt begluurd

Dan denk je zondagochtend rustig aan het ontbijt te zitten en dan word je opeens begluurd in je eigen huis. Het overkomt Nicolette Kluijver. Echter is het in haar geval niet zo raar. De RTL-presentatrice heeft namelijk een kleine dierentuin in haar tuin. Dit keer wordt ze aangekeken door een pony, die zich vermoedelijk afvraagt hoe laat de voedertijd vandaag begint.

Krijg sterk het vermoeden dat iemand iets van me wil... #gluren Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 14 Oct 2017 om 23:29 PDT

Boswandeling voor Luuk

In het weekend hoeft Luuk Ikink niet de hele dag achter een computer te vertoeven voor zijn rubriek in RTL Boulevard. Het geeft hem de gelegenheid om te ontspannen. Dat doet de presentator in het bos als een ware natuurliefhebber.

We benne weer in t bos Een foto die is geplaatst door Luuk Ikink (@luukikink) op 15 Oct 2017 om 0:44 PDT

Nicolette en Bas genieten van André

Bas Smit, de man van Nicolette van Dam, is laaiend enthousiast over het optreden van André Hazes gisterenavond in Ahoy. Bij een kiekje waarop de Hazes-telg samen met het stel te zien is, schrijft Bas: ,,Zo bescheiden als ie hier op de foto staat, zo’n klapper was t voor vol Ahoy! Wow respect Dré!"