Niek Roozen na vergiftiging bij Robinson: ‘Ga ik dit overleven?’

Niek Roozen zag de stukjes knolwortel liggen in de pan en dacht: ‘Ik neem alvast wat’. Het hapje was nog niet door de keel of de acteur kneep met de ogen, stak zijn tong uit en schudde het hoofd. ,,Alsof ik een mes doorgeslikt had, zo voelde het”, kijkt hij terug op het incident tijdens Expeditie Robinson, waarvan de opnames al maanden geleden al waren maar dat maandagavond werd uitgezonden. ,,Dat mes leek steeds dieper in mijn keel te gaan, elke keer als ik slikte. Al dat kwijl liep eruit.”

Was je in paniek?

,,In het begin zeker. Je weet niet wat je overkomt. Op het moment van eten was er ook niemand van productie bij. Ik rende naar hen toe verderop op het eiland. ‘Jongens, jongens, what the fuck gebeurt er met me, bel het medische team’, riep ik. Ze reageerden meteen, al kon ik bijna niet uitleggen wat ik had gedaan, want ik kon amper praten. Het was verschrikkelijk.”

Was je bang dat het levensbedreigend was?

,,Ja, ik was helemaal in paniek. Wat gebéurt er met me? Ga ik dit overleven? Moet ik naar huis? Gelukkig vertelden ze vrij snel, via de radio op het vasteland, dat het niet levensbedreigend was. Dat gaf iets meer rust, maar het duurde uren voordat ik weer kon slikken en ik bleef dagenlang met vieze grote blaren zitten. De mensen van de medische staf gaven me een middel en zuurstof. Ze zeiden: ‘Ga gewoon slapen, want dan heb je ook geen pijn’. Ik dacht: ‘Ja, hallo, straks word ik wakker in een vliegtuig naar huis.’ Dat ging ik echt niet doen. Ik zei het ook. ‘Het enige wat ik niet wil is naar huis’. Opgeven was geen optie. In mijn hoofd schoot wel een paar keer voorbij: Dit is zó leip, ik ben vergiftigd door een of andere knol op een eiland in the middle of nowhere tijdens de opnames van Expeditie Robinson’.”

Was het een allergische reactie of een vergiftiging?

,,Daar ben ik nog niet uit, al ben ik zelf verder nergens allergisch voor. Ter plekke wist ik overigens niet dat deze plant giftig kon zijn. Dat hoor je Vincent in de uitzending zeggen, maar dat zag ik nu voor het eerst. Daar werd alleen maar gezegd: ‘Na een uur koken is die knol prima te nassen’. Nou, die plant heeft zo’n beetje de hele middag staan sudderen op het vuur.”

Weet je als kandidaat niet wat wel en niet eetbaar is?

,,Alles in zee sowieso, maar dingen op land moesten gecheckt worden. Dit was een cassave-achtige bekende knol die daar best veel wordt gegeten. Tegen ons werd gezegd: ‘Deze moet je een uur koken’. Deze plant is daarna trouwens afgekeurd.”

Hoe was het om de beelden terug te zien?

,,Iedereen was behoorlijk begaan. Heel lief. Mijn zus belde me op. Ze moest huilen toen ze het zag. ‘Het maakte me zo machteloos’, zei ze. ‘Mijn broertje op een eiland zo ver weg.’ Ik vond het wel mooi om terug te zien.”

Mooi?

,,Nou ja, productie vroeg keurig aan mij: ‘Is het oké als we dit filmen?’ Ja, doe maar, zei ik. Ik was wel benieuwd hoe het eruit zou zien, zo’n allergische reactie. Hoe groot mijn kop was. Hoeveel slijm er uit mijn mond zou komen. Nu kan ik er om lachen.”

Volledig scherm Niek Roozen nadat hij onwel wordt op het eiland in Maleisie tijdens Expeditie Robinson. © RTL 4

Durfde je nog wel te slapen die nacht?

,,Slapen deed ik de eerste week sowieso al niet. Elke nacht hadden we regen. We zaten met onze poncho over ons hoofd op onze eetkist, omdat die niet waterdicht was. Die moesten we beschermen.”

Tot slot. Heb je bij terugkomst nog zo’n wortelknol gegeten?

,,Haha, eigenlijk niet. Ik zou het toch eens moeten proberen. Dan weet ik of ik allergisch was, of dat ik echt vergiftigd ben. Maar dan wel op de juiste manier bereid.”

