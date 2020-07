Niek uit The Bachelorette: ‘Ik ben de enige die Gaby Blaaser alles kan bieden’

Lange tijd was Niek niet echt in beeld bij Gaby Blaaser (34). Hij krijgt vrijwel geen 1-op-1 date met The Bachelorette en dat stoort hem. Toch schopt de 31-jarige autoverkoper het tot de finale van het programma. Ze verkiest hem boven Jethro en Jordy, naar wie Gaby in het begin heel erg toe trok. Daardoor mag hij samen met de 25-jarige Joey strijden om haar hart. ,,Toen ze mij koos, dacht ik: nu is het zeker. Joey lag de hele tijd op koers, maar nu voelt hij de hete adem in zijn nek.”



Het avontuur dat zich in Zuid-Afrika afspeelt, begon met achttien mannen, die allemaal hoopten met Gaby naar Nederland te gaan. Een ongewone situatie, vindt Niek ook. ,,Ik heb mij uiteindelijk maar als een mannetje gedragen. Mijn tactiek was dat ik haantje de voorste moest zijn, dat anderen hun mond zouden houden als ik praat.” Zo wist hij - zonder dat hij, zoals zijn concurrenten, meerdere 1-op-1-dates had met Gaby - toch op te vallen.