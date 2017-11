Niels Gomperts wordt vader

Gordon over keuze hu­we­lijks­part­ner: Ik volg mijn eigen gevoel

21:57 Over minder dan een maand weten we met wie van de vijf mannen in het huwelijksbootje is gestapt. In een bericht op Facebook laat hij weten morgen richting Kaapstap te vliegen waar hij zijn keuze bekend zal maken. 'Ik volg mijn eigen gevoel.'