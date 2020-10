Nielson in tranen op eerlijke foto: ‘De stilte gaat nooit wennen’

Het maakt volgens de 30-jarige singer-songwriter niet uit of hij nu een goede of slechte dag achter de rug heeft; de laatste tijd kan Nielson in de avonden en nachten zijn tranen niet bedwingen. ‘Ik doe mijn best. Samen met de mensen om me heen. En we maken echt wel stappen. Maar die stilte aan het einde van de dag... die gaat nooit wennen denk ik’, schrijft hij openhartig.



Nielson, die eigenlijk Niels Littooij heet, vraagt zich in zijn post af waarom hij de eerlijke foto eigenlijk met zijn fans deelt. ‘Maar waarom ook niet. In jullie timelines staan vast genoeg berichten van mensen die blij zijn. Of in ieder geval doen alsof.’ En dat doen alsof, daar is de zanger klaar mee. ‘Heb ik ook veel over nagedacht de afgelopen weken. Dat doe ik niet meer. Zonde van m’n tijd.’