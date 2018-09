Nielson zwijmelt weg bij 'die mooie dag' en Katja doet noodgedwongen een dutje

Take it all in! schrijft Loiza Lamers bij een zonnig plaatje. Het model schittert binnenkort in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.

Take it all in! Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 2 Sep 2018 om 5:29 PDT

Voor Katja Schuurman is het deze dagen doorbijten. In het De La Mar Theater in Amsterdam speelt ze samen met haar ex Thijs Romer het stuk Blind Date. Vandaag speelt ze twee shows, dus tussendoor doet ze een broodnodig dutje.

Even een powernapje tussendoor.. Over een uurtje de tweede voorstelling van vanavond. #blinddate #theater @delamartheater @thijsromer Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 1 Sep 2018 om 11:38 PDT

SBS-presentatrice Leonie ter Braak is niet te beroerd om het statief van de cameraman of -vrouw te dragen.

Ook werken bij de tv? #draaien #watisdeuitslag Een foto die is geplaatst door null (@leonieterbraak) op 2 Sep 2018 om 3:05 PDT

Zanger Nielson zwijmelt vandaag weer even weg, terugdenkend aan zijn trouwdag. Vandaag precies een jaar geleden. Hij kan niet wachten op alles wat nog komen gaat.

02.09.2016. Op deze foto van die perfecte dag probeerden we alvast in de toekomst te kijken. Maar we hadden nooit kunnen weten hoe briljant deze 2 jaren zouden worden. Pfff babe wat gaan we allemaal nog beleven samen!! Ik kan niet wachten. You still rock my world. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@nielsonmusic) op 2 Sep 2018 om 3:34 PDT

Ongeschoren, ongetraind maar onverschrokken. Guus Meeuwis is klaar voor een ritje op de fiets met Team Groots. Met hem Leo Alkemade, die eveneens ongeschoren is.

Team Groots klaar voor De Tour der Ongeschoren Benen. Ongeschoren, ongetraind & onverschrokken Een foto die is geplaatst door null (@guus.meeuwis) op 2 Sep 2018 om 0:08 PDT

Rick Brandsteder heeft dit weekend de kroeg overgeslagen en is lekker bij moeders gaan eten.

La Mama Sagna 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 1 Sep 2018 om 10:46 PDT

GTST-actrice Marly van de Velden is volledig incognito in de Beekse bergen. Dierenprintjes zijn aan de moeder van twee duidelijk wel besteed.

Goedemorgen!!! Dit is nog eens lekker wakker worden!!! 🦏🌞🦓🦒 #welkedierenziejij? #safariresort #fijnezondag @beeksebergen Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 2 Sep 2018 om 1:21 PDT

Madonna is apetrots op haar zoon David Banda, die vandaag 13 jaar wordt. De jonge telg voetbalt niet onverdienstelijk bij het Portugese Benfica.

Happy Birthday To My lucky #13! 🎂🎉🌈💕 Rise Above all limitations! #banda #birthday #blessings ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 1 Sep 2018 om 16:50 PDT

Ron Boszhard geniet van het weekend met zijn twee dochters Naomi en Roos.

.... met mijn twee dochters Naomi en Roos Een foto die is geplaatst door null (@ronboszhardofficial) op 2 Sep 2018 om 1:34 PDT

Ook voor kickbokser Rico Verhoeven is het familytime.

Daddy day ❤ Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 1 Sep 2018 om 8:02 PDT

Waar Armin van Buuren normaal altijd zijn hand opsteekt achter de draaitafel, doet hij dat nu op een paard. I'm on a horse.

Happy Sunday 🐎 Een foto die is geplaatst door null (@arminvanbuuren) op 2 Sep 2018 om 3:14 PDT

Er wordt wat afgelachen tijdens de opnames van Vliegende Vrienden, bevestigt Jeroen van Koningsbrugge.

Hier moesten we heel hard lachen om een typische Spaanse grap. 📸: @timtoormanphotography Een foto die is geplaatst door null (@jeroentjes) op 2 Sep 2018 om 3:40 PDT

Wietze de Jager viert in het Jordanese café de Blauwe Pan dat hij een blauw vinkje heeft.

Ik heb vandaag een blauw vinkje van insta gekregen. Krijg ik nu korting?#blauwvinkje #blauwblousje #vandaagisblauw #blauwvinger Een foto die is geplaatst door null (@wietzedej) op 1 Sep 2018 om 7:05 PDT

Lekker met de kleine op stap. Monica Geuze doet het, volledig gehuld in het zwart. De kleine lijkt wel een iets kleurrijker outfitje aan te hebben.

Loveyou babyzus🖤 Een foto die is geplaatst door null (@monicageuze) op 1 Sep 2018 om 9:35 PDT

We kunnen maar geen genoeg krijgen van de kleine spruit van Chantal Janzen, en gelukkig deelt ze genoeg.

Hello monkeyface❤️ Een foto die is geplaatst door null (@chantaljanzen.official) op 2 Sep 2018 om 2:19 PDT

Zangeres Laura van Kaam, die in 2013 het tweede seizoen van The Voice Kids won, is bij de barbecue van haar oude coach Marco Borsato. Knuffelen helpt altijd, schrijft ze erbij. Laura overwon de afgelopen jaren een depressie.

Groetjes ons 😜 @borsato #knuffelenhelptaltijd Een foto die is geplaatst door null (@lauravankaam) op 1 Sep 2018 om 9:25 PDT

Famke Louise, kersverse deelneemster aan Expeditie Robinson, hult zich in een inimini topje.