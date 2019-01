Niemand wil het toegeven, maar half Nederland herkent zich in Frans Bauer

Het is zo’n vraag die de stemming bij u aan tafel in één klap kan doen opslaan: is het nou nodig dat Frans Bauer op kosten van de NPO en dus de belastingbetaler naar China reist? Voor je het weet lopen de gemoederen zo hoog op dat mensen gaan schuimbekken en stampvoeten en Bert van Leeuwen in zijn limo moet stappen om de boel te sussen.



Het vervelende is dat Wikipedia op dit vlak geen uitkomst biedt, want er is geen goed of fout antwoord. Het is een soort geloofsstrijd, tussen de strengen in de leer en de rekkelijken. Voor het ene kamp zijn zelfs Studio Sport en De Luizenmoeder al taboe bij een publieke omroep. Voor hen passen daar enkel Het Journaal, Voorbij de Grenzen van Saoedi-Arabië en 2Doc. De rekkelijken, onder wie ik mezelf reken, pleiten graag voor een bredere publieke omroep mét amusement. Als er maar op te verdedigen is waarom de NPO het uitzendt. Dus Bed & Breakfast kan wél (want de kijker leert iets over ondernemers en de regio) en Sterke Verhalen (louter het zoveelste BN’er-verhikel) dus niet.