Niet alleen Home Alone, ook Notting Hill en Bad Santa staan in de kerstfilm-top 10

filmtipsNiet alleen Home Alone en Love Actually , ook Notting Hill , Harry Potter en de cultfilm Bad Santa behoren tot de tien meest bekeken filmtitels tijdens en rond de kerstdagen. Dat blijkt uit cijfers van Pathé Thuis. Filmverslaggever Gudo Tienhooven vult het lijstje aan met alternatieve titels die óók perfect passen in deze decembermaand en misschien nog níet iedereen zag.

Vanaf november is er volgens streamingdienst Pathé Thuis een duidelijke toename binnen de zoekopdrachten voor kerstfilms te zien. De bekende klassiekers worden tijdens de feestdagen gemiddeld twintig keer meer bekeken dan normaal. Een piek is zichtbaar op Eerste Kerstdag vanaf 20.00 uur. Frappanter: Nederlanders keken het afgelopen jaar slechts op elf dagen van het afgelopen jaar géén kerstfilms. Pathé Thuis zegt dat titels als Home Alone, Love Actually en The Grinch (de drie toptitels in dit genre) ook hartje zomer zeer in trek zijn.

Tussen de tien meest gestreamde films met kerst staat ook de romkom-evergreen Notting Hill met Julia Roberts en Hugh Grant, evenals de eerste Harry Potter: The Philosopher’s Stone en de anti-kerstfilm Bad Santa met Billy Bob Thornton als een cynische, chronisch dronken kerstman in een warenhuis. Last Christmas met Emilia Clarke, A Christmas Carol, The Santa Clause en het ‘oudje’ National Lampoon’s Christmas Vacation (uit 1989) maken de lijst compleet.

Er is natuurlijk meer. De streamingdiensten barsten uit hun voegen van de ‘alternatieve kerstfilms’. Hieronder zeven tips voor een lach, een traan en zelfs een lichte huivering.

Catch Me If You Can (Pathé Thuis, Amazon Prime Video, Netflix)

Het ongelofelijke, maar wel degelijk waargebeurde verhaal van de jonge meesterbedrieger Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), die zich in de jaren 60 voordeed als onder meer een piloot een arts en een advocaat, is zowel de beste als meest vergeten Steven Spielberg-film van deze eeuw tot nu toe. Spannend, grappig én met een subtiel kerstlaagje. Het gaat toch uiteindelijk, zoals veel werken van Spielberg, om het verlangen naar familiewarmte.

Volledig scherm Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can. © Getty Images

Krampus (Pathé Thuis, ViaPlay, Sky Showtime)

Vooruit, waarom geen bloedfontein met de feestdagen? Wanneer zijn disfunctionele familie ruziënd de feestdagen doorbrengt, besluit de jonge Max kerst de rug toe te keren. Hiermee roept hij echter de entiteit Krampus op, een demonisch wezen dat rondom de verjaardag van Jezus de ongelovigen afstraft. Dé grap van deze vermakelijke kersthorror uit 2015: Max moet alsnog met zijn familie samenklitten om dat gehoornde creatuur te kunnen verslaan!

Volledig scherm Adam Scott in Krampus © Universal Pictures

Mary Poppins Returns (Pathé Thuis, Disney+)

Blijf met je fikken af van het heilige origineel? Is dat de gedachte die ten grondslag ligt aan het floppen van dit vervolg op de musicalklassieker uit 1964 met Julie Andrews? Laat kerst dan aanleiding zijn om Mary Poppins Returns alsnog te ontdekken, want alles hier klopt: Emily Blunt als de snobistische au-pair, het knallende kleurenpallet, de dansnummers én de aanstekelijke nummers van musicalkoning Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

Volledig scherm Emily Blunt als Mary Poppins. © TMDb

Paddington 1 & 2 (Pathé Thuis, Netflix, Amazon Prime Video en HBO Max)

Wie denkt dat het legendarische Britse beertje Paddington in filmvorm per definitie tuttige cinema oplevert, heeft het mis. Zowel het origineel uit 2014 als het (mogelijk zelfs betere) vervolg uit 2017 zijn prachtig vormgegeven, geestige en ook licht satirische (Brexitgrapjes voor papa en mama) familiefilms die prijkten op de eindejaarslijstjes van zelfs de meest zure critici. Kijk deel 2 alleen al om de zelfspottende Hugh Grant in een rol die hem eigenlijk een Oscar had moeten opleveren.

Volledig scherm Beertje Paddington met de stem van Ben Wishaw. © AP

The Nightmare Before Christmas (Pathé Thuis, Disney+)

Dit de ‘Sound of Music van de gothic- en emocultuur’ noemen, is te kort door de bocht. Wie ooit viel voor deze muzikale stopmotion-animatie (er werd zo’n drie jaar met poppen in miniatuurdecors gefrummeld met een betoverend effect) krijgt er maar geen genoeg van. En voor wie hem nog nooit zag: foei! Pompoenkoning Jack Skellington van het door griezels bevolkte Halloweentown ontdekt per toeval het frivole Christmastown. Hij besluit de kerstman te ontvoeren en het feest te kapen.

Volledig scherm Scène uit The Nightmare Before Christmas. © Getty Images

It’s a Wonderful Life (Pathé Thuis, Amazon Prime Video)

Dit is toch een lijst met ‘alternatieve’ titels? Maar eerlijk: wie heeft de – volgens vooral de wat oudere cinefielen – ‘ultieme kerstklassieker’ uit 1946 ook daadwerkelijk gezien? James Stewart, de Tom Hanks van het zwart-wittijdperk, speelt een wanhopige ondernemer die aan de arm van een engel te zien krijgt wat er van zijn dorp terecht was gekomen als hij er niet was geweest. Een opvallend ernstige film, maar na het zuur komt het zoet...mierzoet.

Volledig scherm James Stewart, Donna Reed, Carol Coombs, Jimmy Hawkins, Larry Simms en Karolyn Grimes in de kerstklassieker It's a Wonderful Life. © Corbis via Getty Images

Little Women (Pathé Thuis)

Misschien de enige titel van de laatste tien jaar die de potentie heeft uit te groeien tot een nieuwe kerstklassieker is deze goddelijke verfilming uit 2019 van het wereldberoemde boek van Louisa May Alcott over een het wel en wee van vier zussen uit een bourgeois-gezin ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Als dit geen warm familiegevoel oproept, weet ik het ook niet meer.

Volledig scherm Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en Eliza Scanlen in Little Women. © /