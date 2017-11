Niet getreurd: deze prinsen zijn nog wél op de markt

1. Prins Phillippos van Griekenland en Denemarken (31)

Prins Phillippos is de jongste zoon van ex-koning Constantijn II van Griekenland en Anne Marie van Denemarken. Een echte prins dus, maar een koninkrijk heeft hij niet meer. Phillippos is namelijk dertien jaar na het afzetten van zijn vader geboren. Inmiddels is er van de Griekse monarchie, behalve een mooie naam, niet veel meer over. Phillippos is daarbij nogal op zichzelf, en er is niet veel over hem bekend. Een mysterieuze prins dus! Hij zou in Londen wonen, en naar verluidt nog vrijgezel zijn.

Volledig scherm Prince Philippos of Greece and Denmark. © Getty Images

Volledig scherm Prins Albert. © Oliver Pohlmann - Wikimedia 2. Albert von Thurn und Taxis (34)

De Duitse prins Albert Maria Lamoral Miguel Johannes Gabriel vorst von Thurn und Taxis (ja ja) is de achtste prins von Thurn und Taxis. Het adellijke geslacht, van zowel Italiaans als Duits komaf is hun koninkrijk al even kwijt, maar de prinsen mogen zich nog wel prins noemen. De nog jonge Albert is op dit moment de grootste private grondbezitter van Europa. Hij bezit zo'n 28.000 hectare bosgrond en wordt gerekend tot een van de rijkste personen ter wereld met een geschat vermogen van 1,5 miljard dollar (Forbes Magazine). Dat is lang niet gek. Albert is tevens autocoureur én voor zover bekend nog vrijgezel. Hij woont in Zwitserland, maar heeft ook huizen in Rome en Bulgarije. Een Nederlandse band heeft hij ook: hij racet veel samen met zijn Eindhovense teamgenoot Peter Kox.

3. Prins Wenzeslaus of Liechtenstein (43)

De roemruchte 'Vince the Prince' van Liechtenstein heeft een turbulent liefdesleven achter de rug. Toch is hij met zijn 43 jaar nog steeds single and ready to mingle. Lange tijd had de prins een relatie met Victoria Secret-model Adriana Lima, maar de relatie liep stuk in 2006. Volgens de website 'who is dating who' is Vince op dit moment vrijgezel. Hij is het volle neefje van Alois, de huidige troonopvolger van Liechtenstein en woont, hoe kan het ook anders, in het 160 vierkante kilometer grote Liechtenstein. Hij mag dan wel bij lange na geen troonopvolger zijn, de koninklijke familie behoort wel tot de rijkste van Europa. En een prins blijft een prins.

Volledig scherm Prins Wenzeslaus of Liechtenstein © Getty Images

4. Prins Haji Abdul Azim van Brunei (35)

Prins Azim van Brunei is de tweede zoon van de Sultan Hassanal Bolkiah, en de vierde in de lijn van troonopvolging. Hij is erg geliefd bij de paparazzi en zou naar verluidt shotjes hebben gedronken met Michael Jackson. Ook ontwierp hij ooit een weekendtas en zou hij bekend staan om zijn extravagante feesten. Vrijgezel is hij al lang, al gaan er geruchten dat hij gedatet heeft met Lindsay Lohan.

Volledig scherm Prins Azim houdt een speech tijdens een congres over autisme. © Wikimedia | Immo Truz

5. Prins Prince Sébastien van Luxemburg (25)

De jongste van het stel is de Luxemburgse prins Sébastien. Hij is de zesde in de lijn van de troonopvolging van het groothertogdom van Luxemburg en studeerde langere tijd in de Verenigde Staten. In 2016, na het behalen van zijn diploma, ging hij het Luxemburgse leger in. Inmiddels werkt hij als officier. Alles wijst erop dat Sébastien voorlopig al zijn tijd in het leger stopt, en nog geen grote liefde aan de haak heeft geslagen. Ook zijn er geen smeuïge schandalen over hem bekend. Een echte brave prins dus. Sébastien heeft twee broers en een zus, waarvan er al weer één van in scheiding ligt. De jonge prins zou verder een uitstekend rugbyspeler zijn.

Volledig scherm Prins Sebastién, de jongste van het stel. © Monarchie.lu