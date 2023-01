Nieuw fusievoorstel RTL en Talpa verdeelt de macht, maar is niet zonder haken en ogen

Talpa wil van adverten­tie­ver­koop af om fusie RTL erdoor te krijgen

Mediaconcern Talpa is van plan de verkoop van advertentieruimte op zijn televisiezenders, zoals SBS6 en Veronica, uit te besteden aan Mediahuis Nederland. Daarmee hoopt het bedrijf van John de Mol zorgen over de overgebleven concurrentie in het medialandschap na de fusie met RTL Nederland weg te nemen.

