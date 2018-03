Nieuw liefje van Sylvie is Twentse arts met passie voor sterren

De identiteit van de man die het hart van Sylvie Meis (39) recent heeft veroverd, is bekend. Het gaat om de 32-jarige arts Sander Klieverik, die uit Denekamp komt. Hij woont sinds een jaar in Hamburg - niet toevallig ook de woonplaats van Sylvie - waar hij werkzaam is als dermatoloog.

Volledig scherm Sylvie is weer aan de man. © Brunopress Nadat gisteren de eerste bewegende beelden van de tortelduifjes, waarin ze hand in hand in rap tempo een Hamburgs restaurant induiken, weten bronnen in Denekamp het zeker. Aan Tubantia laten ze weten 'hun' Sander te herkennen.



Dokter Sander is sinds negen maanden werkzaam bij een dermatologiekliniek in Hamburg, die is gespecialiseerd in onder meer huidziekten, kinderdermatologie, lasergeneeskunde en aderaandoeningen. Dat hij juist voor Duitsland koos, is niet vreemd, gezien Denekamp tegen de Duitse grens aanligt. Bovendien is hij meertalig en spreekt hij naast Nederlands vloeiend Duits, Engels en Papiamento. Dat laatste heeft hij te danken aan een uitstapje naar Curaçao tijdens één van zijn studies.

Astronomie

Sander doorliep het VWO op een streekschool in Oldenzaal en woonde tot zijn studententijd in Denekamp. Daarna woonde hij op kamers in Amsterdam en Maastricht, waar hij medicijnen studeerde. Naast zijn medische specialismen beheerst de Tukker nog een discipline, namelijk astronomie. Zo beheert Sander het platform AstronomyLive, waar hij geboeid over het heelal en zonsverduisteringen vertelt. In 2015 startte hij een crowdfundingproject om via je laptop naar de ruimte te kijken.

Mogelijk is Sylvie de man met de krullen in Dermatologikum Hamburg tegen het lijf gelopen, want van de ex van Rafael van der Vaart is bekend dat ze constant met haar uiterlijk bezig is. ,,Ik ben mijn huid, haar en nagels aan het verwennen'', vertrouwde ze haar Instagramvolgers een week geleden nog toe bij een fotootje waarop ze een schoonheidsdrankje dronk.

Hoe lang de romance aan de gang is, is niet bekend, maar duidelijk is dat de twee zich niet langer verstoppen. Volgens het Duitse blad Gala werden ze afgelopen weekend gespot in het Hamburgse restaurant Palazzo, waar ze dineerden met vrienden. Vorige week zou La Meis ook het chique hotel Vier Jahreszeiten met Sander hebben bezocht. Het management van het model ontkent, noch bevestigt het nieuws. ,,We doen geen uitspraken over het privéleven van Sylvie Meis'', laat haar woordvoerster weten.

Het is in ieder geval lang geleden dat een Hollander het hart van Sylvie op hol doet slaan. Tot oktober was ze verloofd met zakenman Charbel Aouad uit Dubai, daarvoor datete ze onder meer de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka en de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch. Met voetballer Rafael van der Vaart kreeg ze zoon Damián Rafael (11).

Volledig scherm © EPA