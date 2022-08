Nieuw nummer Britney en Elton John verschijnt op 26 augustus

B&B Vol Liefde B&B-eigenaar Martijn barst weer in huilen uit na pijnlijke mededeling van date

Een bittere pil voor B&B-eigenaar Martijn in een nieuwe aflevering van B&B vol liefde gisteravond. 790.000 kijkers zagen hoe zijn Friese date Marian tot de ontdekking kwam dat ze toch niet de vlinders voelde waarop ze zo had gehoopt. En dat terwijl Martijn haar overduidelijk wel zag zitten. ,,Dit is gewoon mijn moment om te gaan”, snikte ze tijdens een onderonsje.

17 augustus