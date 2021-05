Nieuw op Amazon Prime Video in mei: The Conjuring, Panic en Antebellum

Er komt weer een boel leuks op Amazon Prime Video je huis in. De première van de Nederlandse oorlogsfilm De Oost is er eentje om niet te missen, maar met de historische dramaserie The Underground Railroad en het Hunger Games-achtige Panic zijn er ook toffe series te verwachten in mei.

Series

The Underground Railroad - 14 mei



Producenten Barry Jenkins en Brad Pitt kenden elkaar al van Oscarwinnaar Moonlight en hebben met deze historische dramaserie nogmaals de handen ineengeslagen. Jenkins schreef ook mee aan een aantal afleveringen van The Underground Railroad. De titel verwijst naar de smokkelroute waarmee slaven halverwege de negentiende eeuw vanuit het zuiden van de VS naar het noorden werden gebracht. De serie richt zich op Cora (Thuso Mbedu), die op de hielen gezeten wordt door een premiejager.

Panic - 28 mei



In Panic houden de net afgestudeerde jongeren in een stadje in Texas er wel een hele aparte traditie op na. Ze gaan onderling de strijd aan met een serie uitdagingen, waarbij een leuk bedrag te verdienen valt. Hun drijfveer: ontsnappen aan hun karige bestaan en een kans op een nieuw leven aangrijpen. De geheimzinnige organisatie heeft de inzet dit jaar flink verhoogd: er valt meer te winnen, maar de spelletjes die de deelnemers moeten spelen, zijn een stuk gevaarlijker.

Films

Antebellum (2020) - 1 mei



Veronica (Janelle Monáe) is een schrijfster die over succes niks te klagen heeft, maar over haar nachtrust wel: ze wordt geplaagd door dromen over een verleden als slaaf in het zuiden van de VS. Op een dag lijkt het erop alsof ze niet meer wakker kan worden uit deze droom. De beste manier om deze intense thriller te ervaren, is door er van tevoren zo min mogelijk over te lezen en er blanco in te gaan. Dan is hij des te huiveringwekkender.

The Conjuring - 10 mei



Een echtpaar betrekt met vijf dochters een krakende villa op het platteland van Connecticut. Ze ontdekken vreemde zaken: een dichtgetimmerde kelder, alle klokken stoppen met tikken om 3.07 uur ’s nachts, een dochter bonkt al slaapwandelend haar hoofd tegen een kledingkast en de kleinste ziet een denkbeeldig vriendje in het spiegeltje van een antiek muziekdoosje. Rennen naar buiten zou je zeggen, maar zo werkt dat uiteraard niet in horrorfilms.

De Oost - 13 mei



Jim Taihuttu, de regisseur van Rabat en Wolf, pakt met deze oorlogsfilm het grootste project van zijn carrière. Een beladen onderwerp ook, want in De Oost draait het om de oorlog in Indonesië, dat in 1946 nog te boek stond als Nederlands-Indië. Johan (Martijn Lakemeier) is één van de honderdduizenden Nederlandse soldaten die daarheen werden gestuurd om de onafhankelijkheidsstrijd de kop in te drukken. Hij raakt in de ban van zijn commandant (Marwan Kenzari), maar zijn geweten pijnigt hem als die legerkapitein wel erg hardhandig tekeergaat tegen de bevolking.

P!NK: All I Know so Far - 21 mei



Zangeres P!NK had nog geen eigen concertfilm, maar dat wordt nu rechtgezet met deze documentaire. In 2019 ging ze op wereldttournee en dat is vastgelegd voor deze film, zowel op het podium als daarachter. De populaire artieste moet allerlei petten op tijdens haar werk, want ze is de baas van dit hele circus maar heeft ook haar gezin bij zich.

Ava - 30 mei



Ava (Jessica Chastain) is huurmoordenares in dienst van Het Management van de mysterieuze grijsaard Duke (John Malkovich). Als collega’s binnen de organisatie vraagtekens bij haar werkwijze zetten, krijgt ze zelf een prijs op haar hoofd. Regisseur Tate Taylor is bekend geworden met drama’s zoals The Help en Get on Up, maar was blijkbaar toe aan iets met meer schiet- en knokpartijen.

