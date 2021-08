Nieuw op Netflix in augustus: Good Girls, The Kissing Booth 3 en Herrie in huize Gerri

KijktipsNetflix pakt uit in augustus met een aantal nieuwe series en grote films, waaronder The Kissing Booth 3 , een remake van She’s All That en Herrie in huize Gerrie , het vervolg op Frank Lammers’ onverwachte filmhit Groeten van Gerri .

Series

Control Z – 4 augustus

Seizoen 2



In dit Mexicaanse tienerdrama openbaart een anonieme hacker geheimen van zijn klasgenoten. Aan het einde van het eerste seizoen werd de dader ontmaskerd door hoofdpersoon Sofia en het tweede seizoen neemt daarom een heel nieuwe wending. Na de dood van scholier Luis neemt een onbekend persoon wraak op iedereen die de jongen ooit dwars heeft gezeten.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami – 4 augustus

Seizoen 1



Augusto “Willy” Falcon en Salvador “Sal” Magluta verdienden miljarden als cocaïnehandelaren. Voor de twee mannen was het een spelletje en ze genoten ervan om de politie uit te dagen en wisten jarenlang uit de gevangenis te blijven. De documentaireserie vertelt het verhaal van deze ‘cocaine cowboys’.

Fast & Furious: Spy Racers – 13 augustus

Seizoen 5



In deze spin-off van de Fast & Furious-films krijgen Doms neefje Tony Toretto en zijn groep te maken met hun oude vijand Sudarikov, die allerlei nieuwe technische speeltjes heeft. Om hem te verslaan, krijgen hun auto’s een flinke upgrade.

El Reino (The Kingdom) – 13 augustus

Seizoen 1



In deze Argentijnse thrillerserie stelt een televisie-evangelist zich beschikbaar als presidentskandidaat, nadat zijn running mate is vermoord. Hij moet daarvoor zijn leven in dienst stellen van het land in plaats van de kerk en dat leidt tot enkele lastige keuzes. Ondertussen wordt een moord opgelost en is het de vraag hoe onschuldig de mensen om hem heen echt zijn.

Gone for Good – 13 augustus

Seizoen 1



In deze Franse bewerking van Harlan Cobens thriller Gone for Good gaat dertiger Guillaume op zoek naar zijn vriendin Judith, die op een dag spoorloos is verdwenen. Tijdens zijn zoektocht komt hij tot de ontdekking dat hij de liefde van zijn leven helemaal niet zo goed kende. Toch is dat niet de grootste verrassing die hem te wachten staat.

Open Your Eyes – 25 augustus

Seizoen 1



Deze serie gaat over een tiener die na een zwaar auto-ongeluk haar geheugen is kwijtgeraakt. Om er weer bovenop te komen, wordt ze behandeld in een speciale kliniek voor mensen met geheugenverlies. Ze zet vraagtekens bij de merkwaardige behandelmethodes en begint de mensen om haar heen te wantrouwen.

Good Girls – 31 augustus

Seizoen 4



We nemen afscheid van de comedyserie Good Girls met dit laatste seizoen. De drie vrouwen begonnen als brave huisvrouwen, maar zijn inmiddels uitgegroeid tot meesterlijke criminelen. Daardoor trekken ze de onnodige aandacht van de politie en maken ze gevaarlijke vijanden, die uit de weg geruimd moeten worden.

Films

Vivo - 6 augustus



Na Hamilton, Moana en In the Heights is de muziek van Lin-Manuel Miranda nu te horen in de film Vivo. In deze kleurrijke animatiefilm moet het aapje Vivo van Cuba naar Amerika reizen om een belangrijke boodschap af te leveren. Hij wordt daarbij geholpen door de energieke tiener Gabi.

The Kissing Booth 3 - 11 augustus



Het tweede deel van deze tienertrilogie eindigde met een lastige keuze voor Elle: volgt ze vriendje Noah naar Harvard of gaat ze samen met haar beste vriend Lee naar Berkeley? De keuze wordt nog een stukje moeilijker wanneer Elle de knappe Marco weer tegen het lijf loopt en hij haar opnieuw voor zich probeert te winnen.

Herrie in huize Gerri - 13 augustus



Tijdens de eerste lockdown zat Frank Lammers niet stil en maakte hij de film Groeten van Gerrie. Deze onverwachte hit krijgt nu een vervolg. In Herrie in huize Gerri woont de internetsensatie samen met zijn zwangere vriendin en om een extra zakcentje te verdienen laten ze hun leven filmen voor een realityserie. Daar krijgen ze al snel spijt van.

Beckett - 13 augustus



De Amerikaanse toerist Beckett, gespeeld door John David Washington, is met zijn vriendin April op vakantie in Griekenland. Na een tragisch auto-ongeluk ontwaakt hij in het ziekenhuis en vertelt hij de politie wat er is gebeurd. Dat had hij beter niet kunnen doen, want vanaf dat moment wordt hij opgejaagd door de agenten. Waarom willen ze hem het zwijgen opleggen?

Sweet Girl - 20 augustus



Jason Momoa speelt een vader die toe moet kijken hoe zijn ernstig zieke vrouw sterft, omdat haar levensreddende medicijnen niet meer gemaakt worden. De gebroken man besluit wraak te nemen en gaat achter de verantwoordelijke farmaceut aan, maar deze strijd brengt de relatie met zijn dochter in groot gevaar.

The Witcher: Nightmare of the Wolf - 23 augustus



Het tweede seizoen van The Witcher verschijnt in december en introduceert Geralts mentor Vesemir. In de animefilm Nightmare of the Wolf maken we alvast kennis met een jonge versie van deze legendarische Witcher. Net zoals Geralt neemt hij het op tegen de meest uiteenlopende monsters en demonen.

He’s All That - 30 augustus



In de tienerkomedie She’s All That kreeg de nerd Laney een make-over tot mooiste meisje van de school. Ze hoefde hiervoor alleen haar bril af te zetten. He’s All That is een remake van deze 90's hit, maar dit keer wordt een jongen omgetoverd tot knappe hunk.

