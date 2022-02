Nieuw op Videoland in maart: Awkwafina is Nora from Queens, 21 Jump Street en The Hobbit-trilogie

Deze maand komt Videoland met iets minder eigen titels en ligt de nadruk op grote Amerikaanse films, zoals The Hobbit -trilogie, Spider-Man: Far From Home en 21 Jump Street . Ook gaat Videoland verder met het negende seizoen van The Blacklist .

Series

Awkwafina is Nora from Queens - seizoen 1

Voordat komiek Awkafina doorbrak met films als Crazy Rich Asians, Jumanji: The Next Level en Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings was zij gewoon Nora uit de wijk Queens. Deze comedyserie is geïnspireerd op haar jongere jaren, toen ze nog niet wist wat ze met haar leven wilde.



Awkwafina is Nora from Queens is vanaf 1 maart te zien bij Videoland.

The Blacklist - seizoen 9

The Blacklist moest dit jaar op de Amerikaanse zender NBC plaatsmaken voor de Olympische Spelen, waardoor het negende seizoen een korte pauze kreeg. Vanaf 4 maart gaan de afleveringen verder en doet het team onder andere onderzoek naar Arcane Wireless, een mobiel netwerk dat niet te traceren is en gebruikt wordt door de gevaarlijkste criminelen.



Het negende seizoen van The Blacklist gaat vanaf 4 maart verder bij Videoland. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering.

Wu-Tang Clan: Of Mics and Men - seizoen 1

Toen Wu-Tang Clan in 1993 hun eerste album Enter the 36 Chambers uitbrachten, vielen de rappers gelijk op. Niet alleen omdat ze met negen man waren, maar ook omdat hun muziek heel anders klonk dan wat er tot dan toe op de radio werd gedraaid. De mannen treden nog steeds op en deze vierdelige docuserie duikt in hun geschiedenis.



Wu-Tang Clan: Of Mics and Men is vanaf 4 maart te zien bij Videoland.

Tussen de Lakens met Geraldine - seizoen 1

Gelijkheid beperkt zich niet tot de werkvloer, de politiek of het huishouden. In de slaapkamer is er nog veel ongelijkheid. Vrouwen krijgen te weinig orgasmes en de enige manier om deze orgasmekloof te fixen, is door over seksualiteit te praten. Dat blijkt opvallend lastig en Geraldine Kemper zoekt uit waarom.



Tussen de Lakens met Geraldine is vanaf 23 maart te zien bij Videoland.

Films

21 Jump Street en 22 Jump Street

Channing Tatum en Jonah Hill maakten een feestje van deze remake van de iconische politieserie 21 Jump Street. Politieagenten Jenko (Channing Tatum) en Schmidt (Jonah Hill) zien er jong genoeg uit om te infiltreren op een middelbare school om onderzoek te doen naar een illegale drugshandel. De missie neemt al snel een andere wending dan verwacht. In 22 Jump Street zijn de mannen terug voor nog meer chaos.



21 Jump Street en 22 Jump Street zijn vanaf 1 maart te zien bij Videoland.

Spider-Man: Far from Home

Het ijzersterke Spider-Man: Homecoming werd opgevolgd door de blockbuster Spider-Man: Far from Home. Peter Parker (Tom Holland) maakt een schoolreisje naar Italië, maar ook daar is de hulp van Spider-Man hard nodig wanneer de Elementals voor vernietiging zorgen. In zijn strijd tegen deze nieuwe vijanden wordt Spider-Man geholpen door de mysterieuze Quentin Beck (Jake Gyllenhaal).



Spider-Man: Far from Home is vanaf 1 maart te zien bij Videoland.

The Hobbit-trilogie

Voor een marathon van The Hobbit kun je vanaf maart terecht bij Videoland. In An Unexpected Journey wordt Bilbo Baggins (Martin Freeman) benaderd door de tovenaar Gandalf (Ian McKellen) om op een groot avontuur te gaan. In The Desolation of Smaug moet Bilbo een schat van de draak Smaug stelen en The Battle of the Five Armies is de finale van dit avontuur.



The Hobbit: An Unexpected Journey, The Hobbit: The Desolation of Smaug en The Hobbit: The Battle of the Five Armies zijn vanaf 1 maart te zien bij Videoland.

Me Before You

Me Before You heeft z’n plekje wel verdiend als geliefde tranentrekker. De rijke Will (Sam Claflin) raakte verlamd na een ongeluk en verloor daardoor zijn levenslust. De optimistische Louisa (Emilia Clarke) gaat aan de slag als zijn verzorgster en helpt hem om de toekomst weer iets rooskleuriger te bekijken. De twee krijgen gevoelens voor elkaar, maar heeft hun liefde wel kans van slagen?



Me Before You is vanaf 1 maart te zien bij Videoland.

Paddington 2

Paddington was al een feel good film en dit vervolg doet daar nog een schepje bovenop. Paddington wil een mooi boek kopen voor zijn oma, maar wanneer dit boek wordt gestolen, is hij de hoofdverdachte. Het jonge beertje belandt in de gevangenis. Het lukt het hem al snel om vrienden te worden met de gevangenen en hij bedenkt een plan om zijn onschuld te bewijzen.



Paddington 2 is vanaf 6 maart te zien bij Videoland.

Sicario

Denis Villeneuve heeft met Dune tien Oscarnominaties op zijn naam staan, maar dat is niet zijn enige meesterwerk. In 2015 zorgde hij voor kippenvel met de brute misdaadfilm Sicario. FBI Agente Kate Macer (Emily Blunt) wordt gevraagd om deel te nemen aan een speciale eenheid. Het doel van deze taskforce is om een gevaarlijke drugsbaron op te pakken, maar Kate heeft moeite met de keiharde manier waarop dit gebeurt.



Sicario is vanaf 16 maart te zien bij Videoland.

Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle is officieel een vervolg op Jumanji uit 1995, maar eigenlijk staat deze avonturenfilm prima op zichzelf. Vier tieners worden opgezogen in het computerspel Jumanji en veranderen in de personages die ze hebben geselecteerd. Om terug te keren naar de echte wereld moeten zij de game uitspelen.



Jumanji: Welcome to the Jungle is vanaf 21 maart te zien bij Videoland.

Deze films en series verschijnen ook op Videoland in maart:

