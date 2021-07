Nieuw seizoen Boer zoekt vrouw vanaf augustus te zien

In april, in een speciale uitzending over alle Boer zoekt vrouw-baby’s, beloofde presentatrice Yvon Jaspers al dat er in het najaar opnames van een nieuwe reeks plaats zouden vinden. De omroep liet eerder wel weten niet van plan te zijn een aangepaste coronaversie van de hitserie te maken. ,,Op 1,5 meter afstand is verliefd worden lastig en dat is nu net precies wat we met Boer zoekt vrouw hopen te bereiken”, liet een woordvoerder vorig jaar weten.