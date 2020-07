Nieuw seizoen De slimste mens trapt af met 1,4 miljoen kijkers

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd beter bekeken, daar schakelden ruim 1,7 miljoen mensen voor in. De derde plaats in het dagklassement was voor Het mooiste meisje van de klas, dat trok meer dan 1,3 miljoen kijkers.



Net als De slimste mens was gisteren ook de eerste aflevering van Een huis vol quarantaine, over hoe het is om in coronatijd kinderen van een groot gezin thuis te hebben zitten en tegelijkertijd thuisscholing te moeten geven. Naar dit programma op NPO 1 keken 800.000 mensen, wat een negende plek in de Dag Top 25 opleverde.