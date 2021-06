Nieuw seizoen Flikken Rotterdam vanaf eind augustus op de buis

UPDATE/VIDEO ‘Rapper Josylvio hardhandig opgepakt op Curaçao’

16:30 Rapper Josylvio zou hardhandig in de boeien zijn geslagen op het vliegveld van Curaçao. Dat zou te zien zijn op beelden die in handen zijn van het roddelkanaal Fawry not Sawry. Het management bevestigt aan Shownieuws dat het inderdaad om Josylvio gaat. Curaçaose media schrijven donderdagochtend (lokale tijd) dat de rapper is aangehouden omdat hij reisde met een vervalste PCR-test. Ook zou hij volgens ooggetuigen agenten hebben uitgescholden.