Nieuw seizoen The Voice of Holland begint met 1,7 miljoen kijkers

Na nog geen twee weken is Don’t look up al derde populair­ste film ooit op Netflix

De nieuwe film Don’t look up is nog geen twee weken te bekijken op Netflix, maar breekt nu al records. Volgens officiële cijfers van de streamingdienst is de film, met Leonardo DiCaprio (47) en Jennifer Lawrence (31) in de hoofdrollen, de derde populairste film ooit.

6 januari