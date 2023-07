Nieuw seizoen: wat weet jij van De slimste mens?

De slimste mens Henk kende Froukje niet voor deelname De slimste mens: ‘Kan heel slecht tegen nieuwe muziek’

Nooit had De slimste mens zo’n jonge en oude deelnemer. Tattookoning Henk Schiffmacher (71) en zangeres Froukje Veenstra (21) over de populaire quiz, levenslessen en ‘krankzinnige fans’ in een dubbelinterview. ,,Mijn geheugen is soms net een damestas. Het zit er allemaal in, maar dan moet je het wel kunnen vinden.”