Nieuw voetbalprogramma met Ruud Gullit op Ziggo Sport

Gaat het leven van Rihanna met glorieuze Superbowl-comeback eindelijk weer om muziek draaien?

Ondanks zes jaar van muzikale stilte, is Rihanna (34) nog altijd de op één na succesvolste artiest in de Top 40. Eindelijk keert de zangeres terug op het podium en nog wel in de pauzeshow van de Super Bowl. Waar was Rihanna al die tijd?

26 september