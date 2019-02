Nieuwe coupe voor Wendy en Sanne Vogel stelt bruiloft uit

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Wendy van Dijk trapt vanavond de liveshows van The Voice of Holland weer af en liet voor de gelegenheid Mari van de Ven de schaar in haar blonde lokken zetten.

Ready voor @thevoiceofholland ! Samen met @official_waylon_music @lilkleine #zometeenlive Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 1 Feb 2019 om 11:33 PST

Volledig scherm Wendy heeft vanaf heden een pony. © Instagram/ Wendy van Dijk

Fans van actrice Elise Schaap zijn lyrisch over de terugkeer van haar karakter Ruxandra uit de serie Familie Kruys. Ruxandra trok een leren rokje en variant van een kanten gordijn uit de kast.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@elise_is_here) op 1 Feb 2019 om 8:57 PST

Actrice Sanne Vogel is inmiddels anderhalf jaar verloofd maar gaat voorlopig niet trouwen. De reden dat ze haar grote liefde Melchior voorlopig niet in zijn trouwpak ziet: het stel spaart voor een droomhuwelijk op een nader te bepalen locatie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sannevogel) op 1 Feb 2019 om 9:02 PST

Dave Roelvink heeft, tegen de voorschriften in, een veel te dikke maskerlaag op zijn ogen én wenkbrauwen gesmeerd. Zijn vriendin Julia liet de Roelvinktelg liet hem gewoon ploeteren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@daveroelvink) op 1 Feb 2019 om 9:15 PST

Fred van Leer heeft een tip voor de dames die nog om weekendinspiratie verlegen zitten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 1 Feb 2019 om 9:24 PST

Kae Robin, het vorig jaar geboren dochtertje van meervoudig schaatskampioen Sven Kramer en zijn levenspartner, voormalig tophockeyster Naomi van As, blijkt nu al een gigantische bos haar te hebben.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@naomivanasofficial) op 1 Feb 2019 om 4:13 PST

Het lukt zangeres Hind Laroussi steeds beter om de VS te veroveren, maar vandaag stond ze liever wat langer onder de douche dan werken aan haar carrière.

Een foto die is geplaatst door Laroussi (@mslaroussi) op 1 Feb 2019 om 3:57 PST

The Voice-coach Ali B viel vandaag in slaap tijdens de repetities voor de eerste liveshow waarin twaalf talenten strijden om het goud. Volgens de rapper had zijn vermoeidheid niks te maken met de optredens maar met het vroege opstaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 1 Feb 2019 om 3:35 PST

Actrice Birgit Schuurman maakt in een Amsterdams zwembad nog even snel een selfie voordat ze in het water plonsde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Feb 2019 om 2:49 PST

Jan Versteegh is maar wat trots op het wel heel erg kleine sneeuwpopje dat hij buiten in de vrieskou boetseerde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 1 Feb 2019 om 3:38 PST

YouTube-visagiste en voormalig Wie is de Mol?-deelnemer Nikkie de Jager heeft weer eens een vlammend make-upje bedacht.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nikkietutorials) op 31 Jan 2019 om 13:56 PST

Actrice Sigrid ten Napel heeft een manier ontdekt om theezakjes met daarop wijze spreuken te gebruiken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sigridtennapel) op 1 Feb 2019 om 1:10 PST

Hoewel oud-realityster Amanda Balk gaat scheiden van haar man Stavros, kan ze nog steeds lachen. Stavros T. zit momenteel achter de tralies, omdat hij betrokken was bij drie wietkwekerijen in Wassenaar. Amanda, die vorig jaar met hem trouwde op het Griekse jetseteiland Mykonos, wist daar niets van.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@amandabalk_) op 31 Jan 2019 om 11:05 PST

Donny Roelvink ging vandaag op zijn knieën voor een ietwat voluptueuze brunette. Wie de dame is kwestie is, is onbekend. In elk geval niet Amijé van der Laan, zijn vriendin.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@donnyroelvink) op 31 Jan 2019 om 11:08 PST

Modemeisje Nikkie Plessen kan vandaag mooie afdrukken maken in de sneeuw.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 1 Feb 2019 om 1:04 PST

Nicolette van Dam en haar man Bas Smit staan vandaag stil bij de verjaardag van hun dochtertje Lola (7). Het stel heeft ook nog de 4-jarige Kiki.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 1 Feb 2019 om 0:33 PST

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 1 Feb 2019 om 0:16 PST

Rik van de Westelaken en Wie is de Mol?-eindredacteur Liz de Kort hadden de grootste lol tijdens de draaidagen in Colombia.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 31 Jan 2019 om 22:05 PST

Jim Bakkum blijkt permanent vereeuwigd te zijn op de bovenarm van een vrouwelijke fan.