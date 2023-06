Nieuwe datingshow Date Smakelijk eind augustus op de buis

Na First Dates en Lang Leve de Liefde komt Talpa met een nieuwe datingshow voor SBS 6. In Date Smakelijk ontmoeten singles elkaar voor het eerst tijdens een romantisch diner dat ze voor elkaar hebben bereid. De presentatie is in handen van Georgina Verbaan en Patrick Martens.

Per aflevering koken vier singles voor hun potentiële nieuwe liefde. Er zijn twee keukens, waarin van beide koppels één single de culinaire kunsten mag vertonen. Van tevoren hebben de vier singles een boodschap gekregen van hun match, waarin ze hun lievelingseten, eventuele allergieën en dieetwensen kenbaar hebben gemaakt. Georgina Verbaan ondersteunt de vrijgezelle koks in de ene keuken, Patrick Martens doet dat in de andere keuken. Als de borden na de date leeg zijn, beslissen de singles apart van elkaar of ze met elkaar op een tweede date willen. Bij een wederzijdse match ontvangt het koppel een cheque van 250 euro.

,,Super leuk om dit samen te doen, ik heb er heel veel zin in”, zei Verbaan eerder voor de camera van Shownieuws. Hoewel de acteurs goede vrienden zijn, is dit de eerste keer dat ze samen een tv-programma presenteren. ,,Zoiets hebben we nog nooit samen gedaan. We hebben wel samen in een voorstelling gespeeld en natuurlijk GTST”, vertelde Martens.

Date Smakelijk is vanaf maandag 28 augustus elke werkdag om 19.30 te zien op SBS6.

