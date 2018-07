Nieuwe documentaire over gedode cameraman Stan Storimans

Feesthit I will survive van Hermes House Band bovenaan Franse hitlijst

15:50 De Rotterdamse Hermes House Band staat in Frankrijk op 1 in de Singles Top 100. Hun nummer I will survive voert dankzij de WK-titel van het Franse voetbalelftal de Franse hitlijst aan. De Franse muziekpers spreekt zelfs van de 'alternatieve Marseillaise'.