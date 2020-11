Nieuwe essays van Tolkien komen uit: 'schatkamer voor fans’

The Lord of the Rings

Het eerste boek van Tolkien over Midden-aarde, De Hobbit, kwam in 1937 uit. De boekenreeks In de ban van de ring (‘The Lord of the Rings’) volgde in de jaren vijftig. Ongeveer een halve eeuw later volgde ook nog een commercieel succesvolle verfilming van de boeken. De nazaten van de in 1973 overleden Tolkien hebben volgens de krant toestemming gegeven voor de publicatie van de essays.