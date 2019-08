Nieuwe film James Bond is vooral hoofdpijndossier

video Wist Naomi Campbell van Epsteins misdaden? Model verdedigt zichzelf in opvallende video

17:01 Dat het Britse supermodel Naomi Campbell (49) een prestigieuze prijs voor haar liefdadigheidswerk krijg uitgereikt, valt niet bij iedereen in goede aarde. De Britse krant Mail on Sunday vraagt zich bijvoorbeeld af hoe het kan dat iemand die graag in het gezelschap van ‘twijfelachtige figuren’ - zoals Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein en Kevin Spacey - gezien wordt, een humanitaire award krijgt. Campbell bijt nu in een opvallende video van zich af.