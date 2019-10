Nieuwe film Pippi Langkous in de maak

Wat het exacte verhaal gaat zijn van de Engelstalige film, is nog niet duidelijk. Wel laten de producenten weten de originele boeken van Astrid Lindgren te willen eren. ,,Pippi spreekt tot de verbeelding bij zowel volwassenen als kinderen en we vinden het geweldig om haar prachtige verhalen tot leven te kunnen brengen”, aldus de CEO van producent Studiocanal. Wanneer de nieuwe Pippi op het witte doek verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.