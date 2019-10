Nieuwe film Will Smith grote flop, miljoenenverlies voor Gemini Man

In Gemini Man, geregisseerd door Oscarwinnaar Ang Lee, vertolkt Will Smith twee van de hoofdrollen. Hij speelt een sluipschutter in overheidsdienst, die het tijdens een van zijn klussen op moet nemen tegen een jongere versie van zichzelf.

Vernieuwing

De actiefilm maakt gebruik van een hoop technologische snufjes. Zo is de jonge versie van Smiths personage, Junior, volledig digitaal gecreëerd. Ook is de film geschoten in een ‘ultrarealistische’ beeldsnelheid: waar veel films 24 beelden per seconde laten zien zijn dat er in Gemini Man 120, alhoewel niet alle bioscopen deze techniek ook daadwerkelijk kunnen vertonen.