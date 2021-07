Nieuwe Free Britney-beweging wil antwoorden van Amerikaans Congres

Cassandra Dumas, een van de oprichters van Free Britney America, zegt dat Spears’ zaak als voorbeeld dient voor miljoenen Amerikanen die net als de popster ‘gevangen’ zitten in een curatorschap. En waar dat in de meest voorkomende gevallen vaak om oudere en soms ook dementerende mensen gaat, valt Britney als 39-jarige ver buiten die grenzen. ,,Het gaat hier niet om een bekende popster, maar om de mensenrechten die haar worden afgenomen. En met haar nog veel meer mensen die niet oud of dementerend zijn, dus daar willen we aandacht voor vragen. Dit is een zaak die op hoog politiek niveau besproken moet worden, om bestaande wetten of omstandigheden te veranderen, zodat deze mensen weer controle over hun eigen leven krijgen. Ons uiteindelijke doel is om dit dossier op het bureau van president Joe Biden te krijgen.”