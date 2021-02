Nieuwe gruwelgetuigenissen over Marilyn Manson: 'Hij had verkrachtingskamer in zijn huis’

De details uit de getuigenissen van de vrouwen spreken ook voor zich. Van drogeren met grote hoeveelheden drugs en alcohol tot het uithongeren van partners en de ‘verkrachtingskamer’ in zijn huis: Marilyn Manson was bereid om heel wat grenzen te overschrijden om zijn fantasieën te bevredigen.

Nadat zijn ex-vriendin Evan Rachel Wood (33) zelf bekendmaakte dat ze jarenlang ‘gruwelijk werd mishandeld, gehersenspoeld en gemanipuleerd’ door Marilyn Manson, treden steeds meer vrouwen naar buiten met hun eigen ervaringen met de zanger. Zo ook zangeres Phoebe Bridgers (26), die laat weten helemaal niet verbaasd te zijn om wat Manson momenteel overkomt. Volgens haar was het dan ook al veel langer bekend dat Marilyn Manson verschillende vrouwen had verkracht.

Verkrachtingskamer

,,Toen ik een tiener was, ben ik samen met wat vrienden naar het huis van Marilyn Manson gegaan. Ik was een enorme fan”, schrijft de zangeres op Twitter. ,,Eén kamer omschreef hij als zijn verkrachtingskamer. Ik dacht dat het gewoon slechte humor was. Maar vanaf dat moment was ik geen fan meer. Ik steun iedereen die naar buiten is durven treden.” Ze laat ook uitschijnen dat het team Manson zijn gedrag al jaren door de vingers ziet: ,,Het platenlabel wist het, het management wist het, de band wist het. Nu afstand nemen en doen alsof ze geschokt is verdomd zielig.”

Psychologisch misbruik

Afgelopen week onthulde actrice Evan Rachel Wood als eerste dat de dader van het misbruik waarover ze eerder al haar verhaal deed Marilyn Manson was. ,,De naam van mijn misbruiker is Brian Warner, ook bekend als Marilyn Manson”, deelde de 33-jarige op Instagram. ,,Hij palmde me als tiener in en heeft me jarenlang gruwelijk mishandeld. Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd. Ik ben klaar met leven in angst voor vergelding, laster of chantage.”

Haar bericht veroorzaakte een sneeuwbaleffect en al snel volgden diverse vrouwen. Volgens Ashley Walters, een ander slachtoffer, werd ze ‘psychologisch misbruikt’ en vreesde ze vaak voor haar veiligheid als ze in de aanwezigheid van Manson was. Iets wat ook slachtoffer Sarah McNeilly, een model, beaamt: ,,Hij heeft mij emotioneel mishandeld, geterroriseerd en getekend voor het leven”, liet zij weten.

En ook zangeres Ellie Rowsell trad bij: ,,Het is triest om te zien dat mensen hem verdedigen. Omdat zijn verdorvenheid in het volle zicht gebeurde, geeft hem dat toch geen vrijgeleide om vrouwen te misbruiken?!”, schreef ze op Twitter. ,,Ik ontmoette Marilyn een paar jaar geleden backstage op een festival. Nadat zijn complimenten voor mijn band steeds meer overdreven werden, werd ik achterdochtig over zijn gedrag. Ik schrok me rot toen ik naar beneden keek en ik zag dat hij onder mijn rok aan het filmen was met een GoPro.”

De shockrocker ontkent de beschuldigingen met klem en zegt zich niet in de verhalen van de vrouwen te herkennen.

