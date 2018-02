'Nieuwe Lara Croft heeft geen puntige boezem meer'

Angelina Jolie's vertolkingen van een rondborstige Lara Croft in de eerste Tomb Raider-films deden in 2001 en 2003 nog sterk denken aan de bimbo-kant van het personage. Onder meer feministen hoopten de afgelopen jaren dat de Zweedse Alicia Vikander het tij zou gaan keren. Dat ze in navolging van Gal Gadot in Wonder Woman, Jennifer Lawrence in The Hunger Games en Daisy Ridley in Star Wars kleding zou dragen die niet primair sexy, maar gewoon praktisch is. Dan leren meisjes immers dat vrouwen ook gewoon sterk en onafhankelijk kunnen zijn zónder tegelijkertijd een lustobject voor te stellen.



Die wens lijkt uit te komen. Vikander, als oud-ballerina met haar frêle figuur sowieso een weinig voor de hand liggende keuze voor de rol, draagt in de nieuwe film een handige lange cargobroek. De actrice heeft onder haar topje wel een gevulde bh aan, maar die heeft haar geholpen zich in te leven. ,,Het kleine beetje dat ik heb, duwde ik een stukje omhoog'', grapte ze eerder.



De Zweedse Oscar-winnares, die naar eigen zeggen nog nooit iets zwaars had opgetild, moest vier maanden lang trainen om in vorm te raken voor de rol. Haar instructeur noemde Alicia's armen zelfs 'onderontwikkeld'. ,,Het trainen duurt vier maanden en dan ben je het in drie weken weer allemaal kwijt'', vertelde de vrouw van collega-acteur Michael Fassbender aan Graham Norton. ,,Dat is wel jammer. Ik dacht dat ik zo zou blijven.''