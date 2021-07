Nieuwe liefde van Bridget Maasland heeft haar ouders ontmoet

Maasland heeft haar relatie met de 16-jaar jongere vastgoedinvesteerder Christian inmiddels ook Instagram-officieel gemaakt, maar hem voorstellen aan haar ouders was eigenlijk nog niet aan de orde. Toch gebeurde het op een spontaan moment. ,,Mijn moeder stond in een keer in mijn huis toen hij er ook was. Mijn vader ook trouwens, maar dat was helemaal niet zo bewust. Ik vind ook eigenlijk niet dat je daar zo’n ding van hoeft te maken”, legt de blondine uit.



Dat het tussen Christian en Bridget goed zit, blijkt dus wel. Maar er zit ook een minder leuke kant aan verliefd zijn, verklaart de presentatrice. ,,Nou, dat je je een beetje gek gaat gedragen. Of dat je denkt: waarom zeg ik dat nou? Of ik herken mezelf dan helemaal niet. Ik vind het niet de leukste kant van mezelf”, legt Bridget uit, die toegeeft zichzelf in die periode een beetje kwijt te raken.



Ondanks alle vlinders in haar buik, blijft Bridget wel scherp. Ze raakt zichzelf absoluut niet nog meer kwijt. ,,Ook niet minder. Het ligt heel erg aan de verliefdheid. Want ik merk nu ik verliefd ben, en dat komt misschien omdat de vorige verliefdheid nogal een fiasco was en waar iedereen zich lekker tegenaan heeft bemoeid, ik er wat minder head over heels in ga. Ik probeer het een beetje te temperen.”



Dat temperen is overigens niet altijd even gemakkelijk, stelt Bridget. ,,Want je raakt de controle kwijt. En ik ben nogal een controlfreak.”