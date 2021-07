Nieuwe maatregelen gooien roet in eten voor festivals: deze feesten gaan niet door

Het zit de evenementensector dit jaar sowieso niet mee. Wegens het treffen van voorbereidingen, zoals het aanvragen van vergunningen én rekening houden met agenda’s van grote artiesten, werden veel festivals dit jaar al afgelast. Pinkpop bijvoorbeeld overwoog wel verplaatsing naar het najaar, maar wilde per se de grote internationale acts meeverhuizen. Een band als Pearl Jam neemt een festival op in een grotere tour en is daardoor nauwelijks flexibel.



Pinkpop haakte dus af, maar er waren genoeg organisatoren die wel besloten door te pakken. Toch gooide de persconferentie van gisteravond roet in het eten, nu festivalgangers weer 1,5 meter afstand moeten houden en bezoekers moeten laten zitten. Dat betekent dat er alsnog een streep gaat door de meeste feesten.

Milkshake Festival (31 juli)

Milkshake Festival zou plaatsvinden in het Westerpark in Amsterdam. Het festival zet zich in voor tolerantie en diversiteit, maar ziet de grote dag nu in rook opgaan. Op sociale media spreekt de organisatie zich uit. ‘Nadat we in eerste instantie groen licht hadden gekregen van het kabinet, hebben we dag en nacht gewerkt aan wat het meest magische weekend van het jaar had moeten worden. Het breekt ons hart dat we tot 2022 moeten wachten om weer samen te kunnen komen.’

Solar Festival (29 juli t/m 1 augustus)

Ook het Solar Weekend-festival is bedroefd over de gang van zaken. De organisatie noemt het besluit dat gisteravond is genomen ‘een mokerslag’. ,,We zijn sprakeloos. Eindelijk mochten we jullie, onze fantastische bezoekers, weer verwelkomen op ons mooie Solar Festival. Met jullie samen eindelijk weer Solar Weekend vieren zoals we dat al zoveel jaren doen. We hebben met ons Solar Team zo hard gewerkt om Solar 2021 mogelijk te maken. Het besluit is daar en is dus helaas niet anders, Solar Festival 2021 mag niet doorgaan.’’

Dekmantel Festival (4 t/m 8 augustus)

Dekmantel Festival zou van 4 tot en met 8 augustus plaatsvinden in het Amsterdamse Bos. De organisatie neemt het de overheid kwalijk dat er nu wordt besloten dat het evenement alsnog gecanceld moet worden. ,,Een paar weken geleden maakte de Nederlandse overheid bekend dat outdoor-festivals toch door mochten gaan. Vandaag, door snel stijgende besmettingscijfers, heeft diezelfde overheid abrupt besloten om dat besluit in te trekken. Dat houdt in dat alle outdoor-evenementen tot 13 augustus gecanceld zijn’’, aldus het team, dat diep geraakt is door het nieuws.

Free Your Mind Festival (31 juli)

Stef Vrolijk kan het eigenlijk nog niet geloven. Maar zijn dancefesitival Free Your Mind gaat dit jaar weer niet door. Er klinken op zaterdag 31 juli geen zware basdreunen op het Stadsblokken-terrein in Arnhem-Zuid. ,,Zo staan alle seinen op groen en een paar dagen later valt het als een kaartenhuis in elkaar.”

Onzekerheid

Organisatoren van bijvoorbeeld Loveland (7 en 8 augustus), Dance Valley (14 augustus) en 18hrs Festival (31 juli) houden de moed erin. Zij kiezen ervoor om de festivals nog niet definitief te cancelen en beloven bezoekers zo snel mogelijk opheldering te kunnen geven én met een oplossing te komen. Hetzelfde geldt voor Lowlands en Down the Rabbit Hole. Lowlands zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus zijn.



De organisatie van Lowlands heeft daarmee een kleine week om het festival op te zetten. Down the Rabbit Hole zou een week later plaatsvinden. Bente Bollman van Mojo laat weten dat beide festivals al zijn begonnen met de opbouw. ,,Het grote probleem is dat de politiek de 13de terugkomt met een besluit, een aantal dagen voor de start van de festivals”, legt hij uit. ,,We krijgen daardoor ook problemen met leveranciers, zoals de horeca. Die kun je niet een paar dagen van tevoren afbellen.”



Bollman benadrukt dat de organisatie druk blijft opvoeren naar de politiek. ,,Het enige wat wij kunnen zeggen is: we kunnen de festivals veilig organiseren. Dat is ook met Fieldlab aangetoond. Met 130.000 mensen en 104 mogelijke besmettingen, die achteraf positief getest zijn, maar waarvan niet is zeker of ze het virus daar hebben opgelopen, is aangetoond dat het veilig kan. Het is onbegrijpelijk dat de politiek hier nu op aanstuurt. De resultaten zijn er, maar het lijkt nu alsof dat compleet genegeerd wordt. Zij zijn zich absoluut niet bewust van de werkelijkheid waar wij nu in zitten.”

